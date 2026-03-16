Nucleare droni decapitazione | le lezioni che Kim ha appreso dalla guerra in Iran

Le tensioni in Medio Oriente, con le offensive di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, attirano l’attenzione anche dall’altra parte del mondo. Kim ha osservato da vicino questi eventi, che coinvolgono nucleare, droni e atti di decapitazione. La situazione ha attirato l’interesse internazionale e alimentato discussioni sulle strategie adottate nella regione.

La guerra in Medio Oriente e le offensive di Stati Uniti e Israele contro l’Iran non sono passati inosservati a migliaia di chilometri di distanza. In Corea del Nord, Kim Jong Un osserva attentamente ogni fase del conflitto. Anzi: lo considera un laboratorio strategico da cui trarre lezioni cruciali. La prima riguarda la vulnerabilità delle infrastrutture militari tradizionali: attacchi mirati e raid aerei hanno colpito basi missilistiche e impianti nucleari iraniani, dimostrando quanto sia difficile proteggere installazioni fisse in una guerra moderna. La seconda lezione riguarda il ruolo crescente dei droni e delle tecnologie autonome, diventati strumenti chiave per sorveglianza, attacchi mirati e sabotaggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nucleare, droni, decapitazione: le lezioni che Kim ha appreso dalla guerra in Iran Articoli correlati Leggi anche: Dal "nemico interno" alla potenza di fuoco: le 5 lezioni che la Cina ha appreso dalla guerra in Iran Guerra Iran: l’Ue salva le bollette con sgravi e nucleareLa tensione nel Medio Oriente ha costretto l’Unione Europea a varare immediatamente un pacchetto di misure d’emergenza. Una raccolta di contenuti su Nucleare droni decapitazione le lezioni... Droni mostrano le immagini del tetto della centrale nucleare di ZaporizhzhaVideo mostra la centrale nucleare ucraina dall'alto, con le immagini del tetto. Secondo Kiev, i russi stanno utilizzando la ZNPP come base militare, e dopo la diffusione del video della ZNPP, le ... rainews.it Drone sulla città russa Kiev vuole colpire le centrali nucleariTerroristi nucleari: dopo Zaporizhzhia, Mosca gioca la carta del rischio atomico per accusare Kiev di puntare i propri droni contro le centrali nucleari russe in azioni che potrebbero portare a un ... quotidiano.net