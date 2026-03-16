Novena a San Giuseppe settimo giorno | per affidare ogni difficoltà

Nel settimo giorno della Novena, si riflette sul legame tra San Giuseppe e Maria, evidenziando il suo affetto per la madre di Gesù. La preghiera di oggi è dedicata alle famiglie, con l’obiettivo di chiedere a San Giuseppe di proteggere e custodire i matrimoni con cura e dedizione. Il giorno invita a rivolgersi a lui per affidare ogni difficoltà che riguarda la vita familiare.

Nel settimo giorno della Novena, contempliamo il tenero affetto di San Giuseppe per Maria. Una preghiera speciale per le famiglie, affinché ogni sposo possa custodire il proprio matrimonio con amore e dedizione. Proseguiamo il nostro cammino che ci porta ai piedi dello Sposo di Maria, l’uomo del silenzio che ottiene da Dio ogni grazia.grazia. Questa preghiera è un grido che sale al Cielo, certi che San Giuseppe non lascerà mai inascoltato chi si affida con fede al suo potente patrocinio. Nel corso della sua vita terrena, egli ha sperimentato la fatica di ogni padre di famiglia: ha conosciuto l’incertezza e le prove quotidiane, e per questo può comprendere ogni nostra necessità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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