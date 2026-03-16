Notte degli Oscar | spille contro guerra e Ice Il premio a KPop Demon Hunters

Durante la notte degli Oscar sono state indossate spille con i messaggi contro la guerra e contro l'Ice. Il premio principale è stato assegnato ai KPop Demon Hunters. La cerimonia ha visto premi, sfilate sul red carpet e annunci dei vincitori in diretta, con aggiornamenti continui sulle ultime notizie.

L'Oscar per i migliori costumi va a Kate Hawley per Frankenstein, quello per il miglior Trucco e la miglior Acconciatura a Mike Hill, Jordan Samuel e Cliona Furey per lo stesso film. Entrambe le statuette sono state consegnate da Anna Wintour e Anne Hathaway. I voti ai look della 98° edizione degli Academy Awards al Dolby Theatre di Ovation Hollywood: Teyana Taylor bombastica (6,5) Kate Hudson in verde (8). Qui le pagelle della redazione Moda.?Qui l'elenco con tutti i vincitori e le vincitrici, che verrà aggiornato in diretta nel corso della serata. L'Oscar come miglior film animato alla 98a edizione degli Academy Awards va a... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Notte degli Oscar: spille contro guerra e Ice. Il premio a KPop Demon Hunters Articoli correlati Brutte notizie per KPop Demon Hunters agli Oscar?KPop Demon Hunters è diventato uno dei più grandi fenomeni pop culturali dell’estate. Oscar 2026, annunciati i performer della 98ª edizione: omaggi a “Sinners” e “KPop Demon Hunters”La 98ª edizione degli Oscar punta sulla musica e sul legame profondo tra colonne sonore, racconto cinematografico e immaginario pop. Tutti gli aggiornamenti su Demon Hunters La notte degli Oscar 2026 in diretta, Amy Madigan vince il premio come miglior attrice non protagonista per Weapons. Tutti gli aggiornamenti in tempo realeORE 00:01 Sul tappeto rosso ha fatto il suo ingresso anche il regista iraniano Jafar Panahi, candidato come miglior film internazionale con Un semplice incidente. Il cineasta, noto per le sue ... rtl.it Premi Oscar, lo speciale di Sky TG24Leggi su Sky TG24 l'articolo Notte degli Oscar 2026, Amy Madigan è la Miglior attrice non protagonista. DIRETTA ... tg24.sky.it