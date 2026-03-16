Notte degli Oscar 2026 | tutti i premi in diretta

Da nerdpool.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La notte degli Oscar 2026 sarà trasmessa in diretta da Nerdpool, che seguirà tutte le premiazioni. Durante l’evento si svolgeranno le consegne di tutti i premi, con molti film e artisti in gara. Le discussioni e le polemiche legate alla manifestazione sono frequenti ogni anno, e anche questa volta il pubblico attende con trepidazione. L’atmosfera è carica di emozione e tensione.

Nerdpool, come ogni anno, segue in diretta la tanto attesa notte degli Oscar! La qualità è altissima, le critiche e le polemiche sono (come sempre) tante, le previsioni quasi impossibili; insomma, l’emozione è alle stelle. La cerimonia di premiazione inizierà a brevissimo, alle 23.30 di questa notte, e la diretta sarà seguita e commentata su Rai 1 da Alberto Matano. Rimanete sintonizzati su questa pagina per scoprire insieme a noi chi vincerà le ambitissime statuette! Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di Marty Supreme... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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