NoStigma a Imola | 25 cittadini sfidano lo stigma mentale
A Imola, il collettivo NoStigma ha fatto il suo ingresso ufficiale, portando in piazza 25 cittadini pronti a confrontarsi con lo stigma legato alla salute mentale. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere la comunità e sensibilizzare sull’importanza di parlare apertamente di questi temi senza tabù. La presenza del gruppo si inserisce in un tentativo di cambiare l’approccio generale verso le questioni di salute mentale.
Il collettivo NoStigma si è presentato ufficialmente alla città di Imola, con l’obiettivo dichiarato di riportare la salute mentale al centro del dibattito pubblico. Venti-cinque cittadini hanno fondato questo gruppo per combattere lo stigma sociale che isola le persone affette da disturbi psichici o altre forme di discriminazione. L’incontro ha avuto luogo presso la Sala Cidra, dove i promotori hanno delineato un percorso di confronto stabile sulla qualità della vita comunitaria. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il pregiudizio non riguarda solo la malattia mentale, ma tocca anche orientamento sessuale, aspetto fisico e condizioni economiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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