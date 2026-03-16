NoStigma a Imola | 25 cittadini sfidano lo stigma mentale

A Imola, il collettivo NoStigma ha fatto il suo ingresso ufficiale, portando in piazza 25 cittadini pronti a confrontarsi con lo stigma legato alla salute mentale. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere la comunità e sensibilizzare sull’importanza di parlare apertamente di questi temi senza tabù. La presenza del gruppo si inserisce in un tentativo di cambiare l’approccio generale verso le questioni di salute mentale.