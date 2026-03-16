F ino a un paio di settimane fa, per Timothée Chalamet gli Oscar 2026 avrebbero dovuto essere la notte della consacrazione. Invece la serata di è tramutata in un evento da dimenticare. Per non aver vinto la statuetta come Miglior attore per Marty Supreme – era uno dei favoritissimi – e per le frecciatine ricevute da Conan O’Brien a proposito delle parole di Chalamet sul balletto e l’opera – forme d’arte che non interessano più a nessuno. Timothée Chalamet rischia davvero l’Oscar per le sue dichiarazioni su opera e balletto? X Leggi anche › Timothée Chalamet, le critiche social dopo il discorso ai SAG Awards: «Un arrogante» Una notte degli Oscar da dimenticare per Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non solo l'attore di "Marty Supreme" non ha vinto la statuetta ma è stato il bersaglio di Conan O'Brien dopo le sue dichiarazione sul balletto e l'Opera

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Marty Supreme: Timothée Chalamet non ha voluto una controfigura ed è stato preso a racchettate sul sedereKevin O'Leary ha condiviso un retroscena delle riprese del film diretto da Josh Safdie che gli ha permesso di debuttare come attore.

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