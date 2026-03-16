A Roma si svolge un evento organizzato dalle Giornaliste Italiane dedicato alle storie di donne che affrontano ingiustizie nel sistema giudiziario. La manifestazione, che si tiene oltre la ricorrenza dell’8 marzo, raccoglie testimonianze di chi ha vissuto esperienze di malagiustizia e si propone di sensibilizzare su queste problematiche. L’iniziativa mette in evidenza le vicende di chi lotta per ottenere giustizia.

Cosa: Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata, incontro organizzato da Giornaliste Italiane.. Dove e Quando: Presso CeoForLife (Piazza Montecitorio, Roma), 13 marzo 2026.. Perché: Per denunciare i casi di malagiustizia legati ai femminicidi e proporre modifiche legislative concrete.. Roma si fa teatro di una denuncia necessaria e vibrante. In Piazza Montecitorio, nel cuore pulsante della politica italiana, l’associazione Giornaliste Italiane ha acceso i riflettori su una realtà drammatica che troppo spesso rimane confinata nei faldoni dei tribunali: la giustizia negata alle vittime di femminicidio. L’evento, intitolato Non solo... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Non solo 8 marzo: a Roma le storie di chi lotta contro la malagiustizia

Articoli correlati

“Non solo 8 marzo. Storie di donne e giustizia negata”: a Roma l’iniziativa di Giornaliste ItalianeGiornaliste Italiane presenta ”Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata”, un incontro utile a riflettere sul tema della violenza...

Leggi anche: Quelle storie di malagiustizia che ci mostrano perché è doveroso votare Sì al referendum

Tutto quello che riguarda Non solo 8 marzo a Roma le storie di...

Temi più discussi: 8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare; Cosa fare l'8 marzo a Roma: gli eventi che celebrano la giornata internazionale della Donna; Cagliari si colora di rosa per la decima edizione della SoloWomenRun; Non solo 8 marzo: racconti e testimonianze contro la violenza sulle donne.

DONNE: A ROMA L’INCONTRO NON SOLO 8 MARZO – STORIE DI DONNE E GIUSTIZIA NEGATASi terrà venerdì 13 marzo alle ore 11:00, presso CEOforLIFE (Piazza Montecitorio 116, Roma), l’incontro Non solo 8 marzo – Storie di donne e giustizia negata, promosso dall’Associazione Giornaliste ... politicamentecorretto.com

Roma lancia 8 marzo sempre: oltre 100 eventi, musei gratis e piazze in movimentoRoma lancia 8 marzo sempre: oltre 100 eventi per i diritti delle donne, musei gratis, cortei e incontri fino ad aprile nel segno dell’equità di genere a Roma ... ilquotidianodellazio.it

Purtroppo a differenza di altre città europee (proprio quelle che hanno azzerato la mortalità stradale) non si possono montare autovelox fissi per colpa delle scelte di politici criminali e assassini, tuttavia la Polizia Locale di Roma Capitale ovvierà facendo quel - facebook.com facebook

Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com