Non occuparsi della difesa delle navi commerciali è un errore

Negli ultimi tempi, si è sottolineato come trascurare la tutela delle navi commerciali rappresenti un errore. La questione riguarda le responsabilità di chi ha il compito di proteggere queste imbarcazioni e le implicazioni di eventuali negligenze. La discussione si concentra sull'importanza di mantenere un'attenzione costante su questo tema, senza lasciar perdere aspetti fondamentali legati alla sicurezza marittima.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Sì, l’Ue rafforza le sanzioni all’Iran e si intesta una immagine forte della protesta femminile contro il regime islamista. Ma la sproporzione con l’intervento americano e israeliano comincia a diventare eccessiva. Perché la sicurezza della navigazione e degli approvvigionamenti è una questione vitale per molti paesi, tra cui quelli europei. E va bene che Donald Trump è partito facendo lo sbruffone e non avvisando nessuno ma, fatte le rimostranze, poi devono tornare il realismo e il senso di responsabilità. Non occuparsi attivamente della difesa delle navi commerciali sarebbe un errore tragico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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