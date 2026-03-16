Durante una diretta online, la star dei social si è improvvisamente accasciata, suscitando preoccupazione tra gli spettatori. Dopo alcuni istanti di incertezza, ha annunciato di non sentirsi bene, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti. La trasmissione continuava con centinaia di commenti che scorrevano sullo schermo, mentre l’artista si trovava in difficoltà.

La diretta stava procedendo come tante altre, con centinaia di spettatori collegati e commenti che scorrevano veloci sullo schermo. Una notte qualunque nel mondo dei social network, dove influencer e venditori digitali restano online per ore per promuovere prodotti e convincere gli utenti all’acquisto. Poi, all’improvviso, qualcosa è cambiato: quella che sembrava una normale sessione di live streaming si è trasformata in una tragedia davanti agli occhi degli spettatori. Durante la trasmissione, la donna stava presentando alcuni capi di abbigliamento femminile quando ha iniziato a mostrare evidenti segni di malessere improvviso. Il video è stato subito registrato da diversi utenti e rilanciato sui social, iniziando a circolare rapidamente online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non mi sento bene”. La star dei social si accascia in diretta, poi il drammatico annuncio: tragedia shock

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