Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Michael B. Jordan ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista, mentre Leonardo DiCaprio non ha vinto la statuetta. La presenza della supermodella bresciana ha attirato l’attenzione, creando un momento di forte impatto visivo. La notte si è conclusa senza premi per DiCaprio, ma con un forte coinvolgimento del pubblico grazie a questa figura.

S e la statuetta come miglior attore protagonista è scivolata via, finendo nelle mani di Michael B. Jordan, per Leonardo DiCaprio la notte degli Oscar 2026 non è stata affatto un fallimento totale. A consolare il divo 51enne, candidato per Una battaglia dopo l’altra ( incoronato miglior film ), c’era infatti Vittoria Ceretti. La supermodella italiana, 27 anni, seduta in prima fila accanto a lui, ha rappresentato l’unica vera nota luminosa in una serata segnata da delusioni e assenze eccellenti. È la prima volta che la coppia sceglie di uscire allo scoperto durante una cerimonia ufficiale, regalando ai flash il debutto più atteso di Hollywood. Oscar 2026: i look delle star sul tappeto rosso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non avrà vinto la statuetta, ma il divo più divo di tutti può consolarsi grazie alla presenza magnetica della supermodella bresciana

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