Non abbiamo la più pallida idea di cosa farebbero le opposizioni se fossero al governo oggi

Al momento non ci sono indicazioni su cosa farebbero le opposizioni se assumessero il governo. I rappresentanti di partiti come Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Renzi non hanno espresso proposte concrete o programmi alternativi. La domanda su quale strada seguirebbero rimane senza risposte, e le opposizioni preferiscono non affrontarla, evitando di mostrare divisioni interne.

Cosa farebbero Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Renzi se fossero al governo oggi? È una domanda che le opposizioni stanno rinunciando a farsi, per paura di dividersi, o sembrare divisi. Ma che a un anno dal voto, forse, dovrebbero cominciare a porsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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