Al centro la Pistoia del futuro. E’ stato il filo conduttore della presentazione della dirigenza e del progetto politico di Noi Moderati – Pistoia, nell’ambito dell’iniziativa dal titolo "La forza della comunità: la Pistoia che vogliamo". Dentro una coalizione di centrodestra al fianco della candidata a sindaco Annamaria Celesti. Ad aprire l’incontro è stato il coordinatore Gianluca Iori, che ha illustrato – viene spiegato – il progetto politico del movimento sul territorio, sottolineando l’importanza di costruire una presenza politica radicata nella città e capace di interpretare le esigenze reali dei cittadini. Nel suo intervento ha ribadito la volontà di portare avanti un percorso fondato sul dialogo con la comunità e sull’impegno concreto nella vita pubblica locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noi Moderati e la "Pistoia che vogliamo", ecco il progetto politico

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