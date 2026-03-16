Niscemi | riunione tecnica guidata da Ciciliano per definire gli interventi di stabilizzazione della frana

Una riunione tecnica si è svolta a Niscemi, guidata da un esperto incaricato, per discutere gli interventi necessari alla stabilizzazione di una frana. Alla riunione hanno partecipato ingegneri e tecnici incaricati di valutare le soluzioni più adeguate per mettere in sicurezza l’area. Sono stati analizzati diversi interventi e proposte da mettere in atto nel breve e medio termine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le principali soluzioni allo studio per mettere in sicurezza il territorio. Durante un incontro tecnico tenutosi presso la sede della Protezione civile a Roma, sono state esaminate diverse misure per affrontare e contenere la frana che ha colpito il centro abitato di Niscemi. La riunione è stata presieduta dal commissario straordinario e prefetto Fabio Ciciliano e ha riunito rappresentanti istituzionali, tecnici ed esperti del settore. Tra le strategie individuate figurano la riorganizzazione della rete fognaria e dell’acquedotto, la realizzazione di nuovi pozzi, la costruzione di gallerie drenanti, oltre a interventi di sistemazione delle reti idrauliche dei torrenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Niscemi: riunione tecnica guidata da Ciciliano per definire gli interventi di stabilizzazione della frana Articoli correlati Niscemi, la frana più grande d’Europa e il paese da spostare. Parla il capo della Protezione civile Ciciliano“Il fronte di frana continua a spostarsi: potremmo dovere evacuare altre famiglie. Niscemi, la ricognizione del capo della Protezione Civile Ciciliano sulla franaIl capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano ha effettuato una ricognizione dall’alto, a bordo di un elicottero, della frana che... Altri aggiornamenti su Niscemi riunione tecnica guidata da... Ciciliano presiede riunione su Niscemi, 'azioni per stabilizzare la frana'(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Riorganizzazione della rete fognarie e dell'acquedotto, realizzazione di pozzi, costruzione di gallerie drenanti, sistemazione delle reti idrauliche torrentizie e opere di inge ... gazzettadiparma.it Frana Niscemi, vertice a Roma: individuate le azioni per la messa in sicurezza dell’abitatoROMA (ITALPRESS) – Presso il Dipartimento della Protezione Civile, a Roma, stamane, si è tenuta una riunione tecnica per valutare le azioni volte al contenimento della frana che ha interessato l’abita ... msn.com