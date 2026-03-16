Nikolov e Bottolo hanno mostrato prestazioni positive nella partita, mentre Loeppky ha avuto una prova meno convincente. D’heer ha totalizzato 6 punti, commettendo qualche errore al servizio con 4 tentativi su 8, ma nel complesso si è dimostrato affidabile. Ha concluso con 4 punti, un’efficacia offensiva del 67%, un ace e un muro.

D’heer 6: l’ex sbaglia un po’ troppo al servizio, 4 tentativi su 8 ma nel complesso gira a dovere. Chiude con 4 punti, il 67% offensivo, un ace e un muro. Gargiulo 6: meno bene dell’omologo in attacco, per lui il 57%, però fa più punti. In totale saranno 6 grazie anche a due block. Loeppky 5: l’unica nota stonata del pomeriggio di festa biancorosso. Inizia male e non riemerge, anzi Medei lo toglie nel secondo set e non lo farà più rientrare. Per lo schiacciatore 05. Boninfante 7: direzione di gioco brillante per il giovanissimo regista di Civitanova. Non poche le alzate da parte a parte, ci scappano pure dei primi tempi rovesciati. Segna parecchio per un palleggiatore, 4 punti con 2 muri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nikolov e Bottolo super. Loeppky nota stonata

Articoli correlati

Civitanova si illumina in Champions League! Bottolo e Nikolov show, pesantissima vittoria in PoloniaIn un gennaio decisamente altalenante e caratterizzato dalle sconfitte per 3-1 nei big match di Superlega contro Trento e Perugia, Civitanova ritrova...

Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto: 2-0 nei playoff scudettoCivitanova ha sconfitto Trento con un perentorio 3-0 (25-22; 25-14; 25-20) nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile,...

Una raccolta di contenuti su Nikolov e Bottolo super Loeppky nota...

Temi più discussi: Playoff Scudetto, Civitanova-Trento 3-0. Nikolov e Bottolo trascinano la Lube al 2-0 nella serie; Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 3-0, la cronaca di gara 2 dei quarti di finale Play Off; Volley Play Off: la Cucine Lube Civitanova domina Trento e va sul 2-0, Macerata e Vallefoglia inseguono; Play Off Scudetto, gara 1 dei quarti di finale è di Civitanova: l'Itas Trentino cede 1-3 alla BTS Arena.

Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto: 2-0 nei playoff scudettoCivitanova ha sconfitto Trento con un perentorio 3-0 (25-22; 25-14; 25-20) nella gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile, ... oasport.it

Superlega, gara 2: con super Boninfante Civitanova fa 1-1 con TrentoLa Lube si schiera con Boninfante-Lagumdzija, Chinenyeze-Gargiulo al centro, Bottolo-Nikolov schiacciatori e Balaso libero. Risponde l’Itas con la diagonale Sbertoli-Garcia, Flavio-Kozamernik al ... gazzetta.it

Civitanova maiuscola con Bottolo e Nikolov! Trento crolla senza Lavia e Michieletto: 2-0 nei playoff scudetto - x.com

A Civitanova sfida senza storia in gara 2 dei quarti di finale play off. Nikolov mattatore - facebook.com facebook