Neto se la cava | la spinta al raccattapalle nella partita con il Psg punita con un' ammonizione

Durante la partita tra Chelsea e Psg, Neto ha ricevuto un’ammonizione per aver spinto un raccattapalle, ma non è stata presa alcuna squalifica nei suoi confronti. La decisione è arrivata dopo le verifiche degli arbitri sull’episodio avvenuto durante l’andata degli ottavi di Champions League. Il giocatore del Chelsea è stato quindi soltanto ammonito, senza ulteriori conseguenze disciplinari.

"Gli ho chiesto scusa 35 volte". Pedro Neto non sarà squalificato per aver spintonato e fatto cadere un giovane raccattapalle durante la sfida degli ottavi di Champions League persa 5-2 con il Psg a Parigi (domani alle 21 si gioca il ritorno). Dopo aver annunciato di aver aperto un provvedimento disciplinare l'Organo di Controllo, Etica e Disciplina dell'Uefa ha deciso semplicemente di ammonire il giocatore del Chelsea. Dopo la spinta il raccattapalle è caduto a terra e forse ispirato da certe reazioni esagerate che si vedono in campo ha cominciato a contorcersi. Intorno a Pedro Neto si è creato un parapiglia, il gioco si è fermato per qualche istante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Neto se la cava: la spinta al raccattapalle nella partita con il Psg punita con un'ammonizione Articoli correlati Psg-Chelsea, la Uefa apre un procedimento disciplinare per Pedro Neto dopo la spinta al raccattapalle (Athletic)Durante Psg-Chelsea, il giocatore del club inglese Pedro Neto ha spinto un raccattapalle che non voleva dargli il pallone per battere una rimessa... L’Uefa non perdona Pedro Neto, inchiesta per la spinta al raccattapalle del PSG: rischia la squalificaL'episodio avvenuto nel concitato finale di PSG-Chelsea ora rischia di costare carissimo al portoghese dei Blues.