Netanyahu è morto? Il video di TikTok che lo proverebbe

Su TikTok circolano diversi video che sostengono che l’immagine di Benjamin Netanyahu possa essere falsa. Il Primo Ministro ha pubblicato un messaggio per confermare di essere vivo. Nessuna conferma ufficiale ha ancora verificato la veridicità dei filmati condivisi online. La discussione si concentra sulla possibilità che Netanyahu sia ancora in vita o meno.

Su TikTok diversi video cercano di provare che quello di Benjamin Netanyahu sia falso. Il Primo Ministro vuole dimostrare di essere vivo. Su TikTok alcuni video cercano di provare che sia così. Per esempio, concentrandosi sul caffè all’interno del bicchiere, la data sul display, il gesto della mano in tasca. Sospetti riguardano anche una foto su Instagram. Non ci sono prove concrete che ciò sia vero. Del resto, quando è in corso una guerra, si gioca una battaglia anche sulle notizie. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha pubblicato ieri 15 marzo un video su TikTok che lo ritrae in un Cafè sorseggiare la bevanda, per smentire le voci che lo vorrebbero rimasto ucciso in un attacco da parte dell’Iran. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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