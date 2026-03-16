Nel bilancio della Regione Campania spuntano emendamenti curiosi | musica in parrocchia tuffi dal fiordo e castanicoltura

Nel bilancio 2026 della Regione Campania sono stati presentati emendamenti che prevedono finanziamenti per eventi locali, attività turistiche e piccoli progetti. Tra le proposte ci sono interventi per promuovere tuffi nelle acque di Furore, sostenere la castanicoltura e finanziare iniziative legate al vino e alle bande musicali. Questi emendamenti interessano diverse aree della regione e riguardano proposte specifiche.

Nel bilancio 2026 della Regione Campania spuntano emendamenti per eventi locali, turismo e micro-progetti: dai tuffi a Furore ai fondi per castagne, vino e bande musicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bilancio Regione Campania, oltre 500 emendamenti: Forza Italia punta all’ostruzionismoA firma Susy Panico (Forza Italia) ci sono 500 emendamenti alla manovra di bilancio regionale. Regione Campania, rispunta il condono edilizio: è negli emendamenti di Forza Italia al bilancioTra gli emendamenti ce n'è uno di Forza Italia che ripropone in Campania la riapertura dei termini per il condono berlusconiano del 2003. Contenuti utili per approfondire Regione Campania Temi più discussi: Bilancio Regione Campania, due casi: dirigenti idonei e Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Fico ai suoi: niente emendamenti economici; Campania, Fico: Bilancio in equilibrio, sforzi su sociale e ambiente; Campania, la II Commissione incardina il Bilancio regionale; REGIONE CAMPANIA. AL VIA ITER BILANCIO IN CONSIGLIO: DOMANI AUDIZIONI PARTI SOCIALI. Nel bilancio della Regione Campania spuntano emendamenti curiosi: musica in parrocchia, tuffi dal fiordo e castanicolturaNel bilancio 2026 della Regione Campania spuntano emendamenti per eventi locali, turismo e micro-progetti: dai tuffi a Furore ai fondi per castagne, vino ... fanpage.it Regione Campania, la Giunta approva il Bilancio di previsione 2026-2028La Giunta della Regione Campania guidata dal presidente Roberto Fico ha dato il via libera allo schema di Bilancio di previsione 2026-2028 ... quotidianodelsud.it Arte contro bullismo. La Regione Campania promuove in cinque musei un'iniziativa per il contrasto al fenomeno della violenza tra giovanissimi. Si parte dal Museo Archeologico di Napoli - facebook.com facebook