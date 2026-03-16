negozi vuoti un danno al pil e ai cittadini

Ogni volta che un negozio di prossimità chiude, si registra un impatto diretto sull’economia locale e sul Pil nazionale. La chiusura di questi punti vendita rappresenta un danno concreto per i cittadini che perdono un servizio e per le attività commerciali che si trovano a dover affrontare nuove sfide. La situazione si ripete periodicamente, senza grandi variazioni, evidenziando un trend consolidato nel tempo.

Periodicamente e senza sorprese si aggiorna la contabilità della chiusura di punti vendita di prossimità. Confcommercio parla, e non da oggi, di emergenza perché, a detta del suo presidente Carlo Sangalli, tale desertificazione commerciale delle aree urbane significa «meno servizi e meno sicurezza». L'ultimo aggiornamento fotografa così la situazione: tra il 2012 e il 2025 hanno cessato l'attività 156mila negozi al dettaglio e ambulanti con, nel 2025, un tasso di crescita delle chiusure del 3,1%. Nel 2024 era stato del 2,2%. Le ragioni che determinano il fenomeno della saracinesca abbassata definitivamente possono essere le più diverse. In un'economia di mercato c'è da annoverare la possibilità che un'attività commerciale non riesca a reggere nel tempo e questo rientra tra i rischi imprenditoriali di avviare un'impresa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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