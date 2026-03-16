Necessari rigorosi criteri di merito

A Perugia, un rappresentante ha espresso l’auspicio che le assegnazioni delle stazioni siano basate su criteri rigorosi di merito. Ha sottolineato l’importanza di individuare soggetti motivati e capaci di sviluppare attività che valorizzino gli immobili ferroviari e possano attirare turismo nella zona. La richiesta punta a garantire che le assegnazioni siano effettuate in modo trasparente e competente.

PERUGIA "Mi auguro che le assegnazioni delle stazioni vengano effettuate con criteri rigorosi di merito, individuando soggetti realmente motivati e capaci di sviluppare attività in grado di valorizzare questi immobili ferroviari e attrarre turismo sul territorio". Così il consigliere regionale della Lega, Enrico Melasecche, in merito all’avviso pubblicato per la concessione delle ex stazioni della Ferrovia Centrale Umbra che s’ inserisce nel progetto di valorizzazione della linea Fcu elaborato nella scorsa legislatura dalla giunta di centrodestra. "Il nostro progetto - ricorda l’ex assessore ai trasporti - prevedeva proprio la creazione di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Necessari rigorosi criteri di merito" Articoli correlati Incarichi didattico-organizzativi ai docenti a turno, secondo un criterio di rotazione: ecco perché non è una prassi obbligatoria. Merito e competenza unici unici criteri ammissibiliNel dibattito scolastico contemporaneo, soprattutto quando si parla di incarichi aggiuntivi, funzioni strategiche, figure di sistema e valorizzazione... Criteri di iscrizione alla Scuola Secondaria di I e II Grado: modello di criteri da scaricareIl contributo presenta una rielaborazione in chiave generale dei criteri di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, valida per tutte le... Contenuti utili per approfondire Necessari rigorosi Temi più discussi: Necessari rigorosi criteri di merito; Concessioni brevi per la spiaggia di Mondello, Savarino: Avviso quasi pronto, saremo rigorosi sui requisiti; Sanità, il 14 marzo AISI al Teatro Brancaccio accanto all'UAP per difendere qualità, responsabilità e sostenibilità; Difendiamo i negozi. Altrimenti è il deserto. CODIV-19, DE LUCA: EMERGENZA CONTAGI FAMILIARI, NECESSARI COMPORTAMENTI RIGOROSI10/04/2020 - Dichiarazione del Presidente Vincenzo De Luca: Il monitoraggio quotidiano dei casi di contagio in Campania, fa rilevare la presenza di interi gruppi familiari positivi. La situazione è ... regione.campania.it Asl di Latina: Dopo tante classifiche costruite su criteri non rigorosi, riconosciuti i risultati della nostra sanitàDopo tante classifiche costruite su criteri non rigorosi dal punto di vista scientifico e finalizzate a costruire graduatorie di carattere generale che non hanno alcuna validità valutativa per ... quotidianosanita.it Il rinnovo della patente con il passare degli anni segue regole precise stabilite dal Codice della Strada. In Italia non esiste un'età massima per guidare, ma superate certe soglie anagrafiche, i controlli diventano più frequenti e rigorosi. Ecco cosa sapere sul lim - facebook.com facebook