Il Tar ha deciso a favore dell'ente montano, confermando la validità della mozione di sfiducia costruttiva. La sentenza stabilisce che l'atto è stato adottato secondo le procedure previste e rispetta le normative di riferimento. Nessuna modifica o annullamento è stato disposto, e la decisione è stata comunicata ufficialmente. La vicenda riguarda l'ente e le modalità di sfiducia approvate.

La sfiducia costruttiva con cui Stefano Diglio è stato designato presidente della Comunità del Taburno è stata riconosciuta pienamente legittima sotto il profilo amministrativo. “Hanno vinto il buon senso e la politica, ha perduto la miope ostinazione a non tenere conto dell’algebra e delle regole democratiche”, spiegano i rappresentanti di Noi di Centro (NdC) presso l’Ente montano del Taburno. Dal punto di vista giuridico, è stata riconosciuta la piena legittimità dell’operato della Prefettura, senza alcuna violazione né dell’autonomia dell’Ente montano, né delle competenze legislative della Regione. Comunicato Stampa Patenti ritirate, veicoli senza assicurazione e oltre quattromila euro di multe: il bilancio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - NdC: “Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto”

Articoli correlati

NdC: “Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto: ora il Consiglio per ristabilire le regole democratiche”Tempo di lettura: 2 minuti “La sfiducia costruttiva con cui Stefano Diglio è stato designato quale presidente della Comunità del Taburno è atto...

Guerra legale sul baseball: "Il Tar ci ha dato ragione. Ci riprenderemo lo stadio"Quest’ultima sentenza potrebbe essere stata la battuta decisiva per riprendere lo stadio dei Pirati? Lo sperano a Palazzo Garampi, dopo la decisione...

Altri aggiornamenti su NdC Ente montano Tar ci ha dato ragione...

Argomenti discussi: Mastella rilancia il No al referendum.

NdC: Ente montano, Tar ci ha dato ragione in totoOra il Consiglio per ristabilire le regole democratiche ... msn.com

NdC: Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto: ora il Consiglio per ristabilire le regole democraticheLa sfiducia costruttiva con cui Stefano Diglio è stato designato quale presidente della Comunità del Taburno è atto pienamente legittimo sotto il profilo amministrativo. La via giudiziaria con la qua ... tvsette.net