Nba vincono Thunder e Mavericks | Giannis trascina Milwaukee New York piega Golden State

Nella notte della regular season NBA, gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro i Cleveland Cavaliers con Holmgren, Gilgeous-Alexander e Joe tra i protagonisti. I Dallas Mavericks hanno invece battuto in trasferta i Cleveland Cavaliers, sorprendendo i loro avversari. Giannis Antetokounmpo ha guidato i Milwaukee Bucks alla vittoria contro i Golden State Warriors, mentre i New York Knicks hanno conquistato il successo contro i Golden State Warriors. Successi anche per Toronto, Philadelphia e Sacramento.

Successi anche per Toronto, Philadelphia e Sacramento nella notte della regular season. Holmgren, Gilgeous-Alexander e Joe guidano Oklahoma City, mentre Dallas sorprende Cleveland in trasferta. Notte ricca di partite e spettacolo nella regular season Nba, con diversi risultati importanti. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, New York Knicks e Sacramento Kings conquistano la vittoria nelle rispettive sfide. Successo interno per gli Oklahoma City Thunder, che battono Minnesota Timberwolves 116-103. Decisivo il contributo del trio formato da Chet Holmgren (21 punti), Shai Gilgeous-Alexander (20) e Isaiah Joe (20), autori complessivamente di 61 punti. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati NBA, Detroit piega Oklahoma: vincono anche Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden StateNotte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per... Risultati Nba: i T-Wolves si vendicano di Golden State, un super Doncic trascina i LakersMinneapolis (Stati Uniti), 27 gennaio 2026 – I Minnesota Timberwolves hanno trovato immediato riscatto nel secondo incontro del “back to back”... Approfondimenti e contenuti su New York Temi più discussi: NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi Clippers; Okc, forma playoff in arrivo. Detroit e Cleveland, sconfitte inaspettate; NBA, i risultati della notte (14 marzo): Edwards trascina Minnesota, vincono Pistons, Knicks e Rockets; NBA, i risultati della notte (16 marzo): ottava vittoria consecutiva per i Thunder, Pistons ko a Toronto. Successi per Bucks e Knicks. NBA, i Thunder piegano i T-Wolves e vincono l'ottava di filaAd Est cadono i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers. I Knicks battono Golden State rimontando dal -21 ... msn.com New York interrompe la striscia di San Antonio. Vincono le capoliste e le squadre di Los AngelesI Knicks battono nettamente gli Spurs e pongono fine al loro filotto di vittorie. Ok Pistons, Thunder, Lakers e Clippers. Altra sconfitta per i Nuggets di Jokic ... tuttosport.com A dimostrarlo è uno studio della New York University, pubblicato sulla rivista Pnas - facebook.com facebook Il New York Times ha chiesto ai suoi lettori di aggiornare il libretto di istruzioni del primo appuntamento: per evitare accuse di molestie (dopo il #MeToo soprattutto) ma anche semplicemente per facilitare le relazioni x.com