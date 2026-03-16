Navi Usa in fiamme e propaganda Trump | L’Iran vince le guerre solo con l’IA

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran sfrutta l’intelligenza artificiale per diffondere propaganda e disinformazione nel conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, le navi americane sono state segnalate in fiamme, mentre Trump ha dichiarato che l’Iran vince le guerre solo con l’uso dell’IA. La situazione si sta sviluppando rapidamente e coinvolge direttamente le forze militari delle due nazioni.