Navi Usa in fiamme e propaganda Trump | L’Iran vince le guerre solo con l’IA
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran sfrutta l’intelligenza artificiale per diffondere propaganda e disinformazione nel conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo, le navi americane sono state segnalate in fiamme, mentre Trump ha dichiarato che l’Iran vince le guerre solo con l’uso dell’IA. La situazione si sta sviluppando rapidamente e coinvolge direttamente le forze militari delle due nazioni.
(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l’Iran di utilizzare l’intelligenza artificiale per diffondere propaganda e disinformazione nel contesto del conflitto in Medio Oriente. In un lungo messaggio pubblicato sul suo social Truth, il tycoon sostiene che Teheran avrebbe creato immagini e video falsi, generati con l’IA, per mostrare presunti successi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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