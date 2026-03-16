Sei navi da guerra italiane sono attualmente in missione, con alcune come la Martinengo a Cipro e la Luigi Rizzo con il pattugliatore Aspides. Inoltre, l’Andrea Doria è tornata in anticipo dall’Artico. I dati open-source indicano la presenza di queste unità in mare, ma si sa che la Marina Militare italiana dispone di altre navi ancora in attività.

Sei fregate attualmente dispiegate, almeno secondo i dati open-source disponibili. Perché, come è ovvio che sia, ci sono altre unità della Marina Militare italiana in mare oltre a quelle di cui. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Navi da guerra italiane, la mappa: Martinengo a Cipro, Luigi Rizzo con Aspides. E Andrea Doria torna in anticipo dall'Artico

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