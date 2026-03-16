Una nave russa si trova alla deriva tra Lampedusa e Malta con oltre 700 tonnellate di carburante e gas a bordo. Il governo ha lanciato un allarme, segnalando il rischio di inquinamento e possibili esplosioni. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e valutare le eventuali azioni da intraprendere in questa emergenza.

La Arctic Metagaz, la petroliera russa danneggiata alla deriva da giorni nel mar Mediterraneo, è a 37 miglia marine dalle acque territoriali di Malta e a 43 da quelle italiane nel canale di Sicilia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha parlato di rischi enormi e di una possibile bomba ambientale. L’equipaggio è stato recuperato e si stima che a bordo della nave ci siano 700 tonnellate di carburante più il gas liquefatto trasportato. La nave russa alla deriva verso Malta, gli aggiornamenti Allarme del Governo: "Rischio inquinamento ed esplosione" Il divieto di avvicinamento Arctic Metagaz, cosa sappiamo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nave russa alla deriva fra Lampedusa e Malta, "rischio inquinamento ed esplosione": l'allarme del Governo

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