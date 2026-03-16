Naufragio di migranti Disperso un bambino

Durante un tentativo di attraversamento in mare, un barcone pieno d’acqua ha iniziato ad affondare e una donna ha cercato di proteggere il suo bambino di due anni stringendolo a sé. In quei momenti di grande confusione, il bambino si è staccato dalle sue braccia ed è scomparso in mare. La donna ha cercato di rimanere a galla, mentre si cercano ancora notizie del piccolo.

È caduta in mare mentre il barcone pieno d’acqua stava affondando e ha cercato di stringere forte il suo bambino di 2 anni, ma le è scivolato dalle braccia in quei momenti concitati e di grande paura. Originario della Sierra Leone, il piccolo inghiottito dalle onde risulta come disperso nel naufragio avvenuto sabato al largo di Lampedusa. Le ricerche del bambino sono scattate immediatamente e sono ancora in corso ma al momento senza alcun esito. Tutti in salvo gli altri migranti, anche loro caduti in mare. A soccorrerli sono stati gli uomini della motovedetta Cp327 della guardia costiera che sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Naufragio di migranti. Disperso un bambino Articoli correlati Leggi anche: Migranti, naufragio a Lampedusa. Salvate 64 persone, disperso un bambino Leggi anche: Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti salvati, disperso un bambino di due anni Ennesimo naufragio e questa volta, c’è un bambino disperso in mare; sul barcone erano in 64 Una raccolta di contenuti su Naufragio di migranti Disperso un... Temi più discussi: Migranti, barca affonda al largo di Lampedusa: disperso bimbo 2 anni; Bambino di 2 anni disperso in mare a Lampedusa. Save the children attacca la politica; Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti tratti in salvo, disperso un bambino; Un bambino è disperso dopo il naufragio di uno dei 7 barconi con a bordo persone migranti soccorse sabato a Lampedusa. Bimbo di 2 anni disperso in naufragio al largo di LampedusaOriginario della Sierra Leone, il piccolo inghiottito dalle onde risulta come disperso nel naufragio avvenuto sabato pomeriggio al largo di Lampedusa. Le ricerche del bambino sono scattate ... ansa.it Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti salvati, disperso un bambino di due anniUn’imbarcazione partita dalla Tunisia è affondata a poche miglia da Lampedusa. La Guardia Costiera ha tratto in salvo 64 persone, ma tra i passeggeri manca ancora all’appello un bambino di soli due ... fanpage.it Ancora un bambino di soli due anni disperso nel #Mediterraneo. Viaggiava con la mamma su una barca partita dalla Tunisia e naufragata davanti a Lampedusa. Ancora una volta un naufragio che si poteva evitare x.com Un bambino risulta disperso dopo il naufragio di un'imbarcazione al largo dell'isola di Lampedusa. Nelle ultime ore oltre 290 migranti sono stati accolti nell'hotspot #EuropeNews https://l.euronews.com/jdTb - facebook.com facebook