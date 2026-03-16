nasce la consulta provinciale dello sport

È stata istituita una nuova Consulta provinciale dello sport, un organismo che raccoglie le richieste di scuole e Comuni riguardo alle strutture sportive e alle attività. La sua funzione è di rappresentare le esigenze di diverse realtà locali, con attenzione anche alle discipline meno praticate e all’inclusione degli studenti nelle attività sportive. L’obiettivo è di facilitare la comunicazione tra le parti e promuovere lo sviluppo dello sport sul territorio.

Un collettore delle esigenze di scuole e Comuni in tema di sport e impianti sportivi, per sostenere anche le discipline meno diffuse e favorire il coinvolgimento degli studenti. Queste le linee guida con cui la Provincia ha istituito la Consulta provinciale dello sport con enti locali, istituti scolastici di secondo grado e associazioni del territorio. L’obiettivo: promuovere lo sport come leva educativa, sociale e di inclusione, valorizzando progettualità condivise e nuove forme di collaborazione. In occasione della prima riunione, la Provincia ha presentato le azioni amministrative già attuate, fra cui la valorizzazione degli spazi sportivi scolastici e le convenzioni con le società sportive che hanno già prodotto significative riqualificazioni, o i percorsi di Formazione Scuola Lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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