Il Napoli ha confermato la permanenza di Antonio Conte sulla panchina, ma ha già individuato un possibile sostituto nel caso in cui decidesse di interrompere il rapporto. La società sta studiando un piano B e ha svelato l’identikit del prossimo allenatore, per evitare di trovarsi senza guida tecnica in caso di cambiamenti improvvisi. La decisione sul futuro rimane ancora da definire.

Antonio Conte e il Napoli proseguiranno insieme, almeno per il momento. Il club azzurro, però, non vuole farsi trovare impreparato come accadde con Spalletti. Per questo motivo, la società ha già individuato l’identikit del possibile successore dell’allenatore campione d’Italia. Una mossa saggia, quella della dirigenza partenopea: nonostante le pubbliche dichiarazioni di continuità, il Napoli sa bene che nel calcio nulla è scontato. I temi da affrontare nel confronto tra De Laurentiis e Conte sono due: il mercato e la situazione infortuni. Il profilo ideale del nuovo tecnico. Mediaset ha svelato i dettagli del piano alternativo. L’allenatore dovrà essere preferibilmente italiano, relativamente giovane di età, e soprattutto capace di proporre una calcio offensivo e ben strutturato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, se Conte saluta c’è un piano B: svelato l’dentikit del successore

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