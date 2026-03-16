Napoli riecco Politano | con il Lecce torna al gol dopo quasi un anno

Il calciatore torna in campo con il Napoli e segna contro il Lecce, tornando al gol dopo quasi un anno. La partita si è giocata il 16 marzo 2026 e ha visto il suo ritorno in attacco nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria della squadra. Il gol rappresenta una delle poche azioni decisive del match, che si è concluso con il risultato positivo per i partenopei.

Napoli, 16 marzo 2026 - Il calcio non è una scienza esatta né simmetrica e così, anche nel cuore di una stessa squadra, capita che alcuni giocatori siano degli idoli indiscussi, magari anche oltre i propri meriti, e altri, allo stesso modo, siano spesso nell'occhio del ciclone anche oltre i propri demeriti. Nel secondo ambito, in casa Napoli rientra Matteo Politano, il veterano eternamente sulla graticola nonostante un lavoro molto generoso in entrambe le fasi: se poi il giocatore in questione incappa in una stagione non particolarmente fortunata dal punto di vista realizzativo, allora il partito dei contestatori diventa ancora più rumoroso, specialmente nei momenti di magra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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