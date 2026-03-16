Napoli | rapinano un supermercato Arrestati dalla Polizia di Stato

Da anteprima24.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato, due uomini di 59 e 29 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli. I due, entrambi napoletani, sono accusati di aver partecipato a una rapina in un supermercato. Il più anziano ha precedenti di polizia e sono stati trovati in possesso di armi clandestine e oggetti atti ad offendere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato due soggetti con volto travisato entrare all’interno del parcheggio di un supermercato, in via delle Repubbliche Marinare, che sotto minaccia di un fucile a canne mozze, hanno costretto l’addetto alla vigilanza ad entrare all’interno del supermercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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