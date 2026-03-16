Napoli | rapinano un supermercato Arrestati dalla Polizia di Stato

Nella serata di sabato, due uomini di 59 e 29 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Napoli. I due, entrambi napoletani, sono accusati di aver partecipato a una rapina in un supermercato. Il più anziano ha precedenti di polizia e sono stati trovati in possesso di armi clandestine e oggetti atti ad offendere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma clandestina, porto abusivo di armi e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato due soggetti con volto travisato entrare all’interno del parcheggio di un supermercato, in via delle Repubbliche Marinare, che sotto minaccia di un fucile a canne mozze, hanno costretto l’addetto alla vigilanza ad entrare all’interno del supermercato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli: rapinano un supermercato. Arrestati dalla Polizia di Stato. Articoli correlati Leggi anche: A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggono Casandrino, in tre rapinano supermercato: arrestati dopo fuga tra Giugliano e Sant’AntimoColpo al supermercato e fuga a tutta velocità, ma la corsa dura appena sei chilometri. Napoli: rapinano un supermercato. Arrestati dalla Polizia di Stato Tutti gli aggiornamenti su Napoli rapinano un supermercato... Temi più discussi: Matera - armato di coltello rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercato: arrestato dalla Polizia di Stato che recupera la refurtiva - Questura di Matera | Polizia di Stato; Quattro colpi nella stessa farmacia, preso il rapinatore del cacciavite: lo puntava in pancia alle vittime; ? Ragazzo rinchiuso in un garage, preso a calci e pugni e rapinato: due arresti; Ventuno arresti in una settimana: dai gioielli in stazione ai colpi nei negozi. Napoli, rapinano un supermercato: un arresto due uominiRapinano un supermercato a Napoli minacciando con un fucile il vigilante, due uomini in arresto: un 59enne con precedenti e un 29enne ... quotidianodelsud.it Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armatiNella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 59 e 29 anni, il primo con precedenti di polizia, per concorso in rapina aggravata, porto di arma ... ilmattino.it Durante un controllo della polizia di Stato in vico Imbriani sono stati trovati cannabis, dosi già confezionate e 410 euro in contanti - facebook.com facebook