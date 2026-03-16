Il Napoli Basketball ha affrontato Cantù in una partita che si è conclusa con il punteggio di 94-77 a favore degli avversari. La gara si è svolta sul campo di Napoli, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo nel tentativo di ottenere la vittoria. Il risultato finale ha visto Cantù prevalere sugli avversari napoletani.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nell’ultima sfida di campionato, il Napoli Basketball ha subito un’altra battuta d’arresto, perdendo contro l’Acqua San Bernardo Cantù con un punteggio di 94-77. Questa gara, valida per la ventiduesima giornata della LegaBasket Serie A, ha messo in evidenza le difficoltà della squadra partenopea, ma anche alcuni segnali positivi, secondo le parole del coach Alessandro Magro. Durante l’intervista post-gara, Magro ha esaminato attentamente il match, sottolineando le sfide affrontate dalla propria squadra su un campo considerato “caldo” e impegnativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli perde contro Cantù: il risultato finale è 94-77.

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