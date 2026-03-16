A Napoli, McTominay e De Bruyne non sono ancora al massimo della forma. Antonio Conte aspetta di avere tutti i giocatori disponibili per preparare al meglio le prossime partite. La squadra lavora per recuperare gli infortunati e tornare a pieno regime nelle gare decisive della stagione. La situazione attuale riguarda esclusivamente gli aspetti fisici dei calciatori coinvolti.

Antonio Conte ha bisogno di riavere tutta la squadra al completo per affrontare al meglio il rush finale di questa stagione. L’allenatore punta a riavere quei giocatori che non sono stati disponibili in questi mesi, a cominciare da Kevin De Bruyne e Scott McTominay. Entrambi hanno ormai ripreso a lavorare con la squadra ma non sono ancora pronti per un utilizzo ‘completo’. Napoli, la situazione di De Bruyne e McTominay. Conte lo ha a disposizione ma per entrambi servirà ancora tempo per un utilizzo totale da parte del tecnico. L’edizione di oggi de La Repubblica ha fatto il punto proprio su questo, spiegando al meglio cosa sta succedendo e come stanno i due calciatori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, McTominay e De Bruyne non sono ancora al top: svelata la situazione

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