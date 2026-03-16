Napoli e Inter duellano per lo stesso obiettivo | si tenta il colpo in casa Como

Napoli e Inter stanno monitorando da vicino Maximo Perrone, centrocampista del Como, che è diventato uno dei nomi più caldi sul mercato italiano. Entrambe le squadre cercano di portarlo in rosa, mentre il giocatore si trova nel mirino di più club di Serie A. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con le parti interessate che valutano le eventuali offerte e le possibilità di ingaggio.

Maximo Perrone è diventato uno dei nomi caldi del calciomercato italiano. Il centrocampista del Como ha attirato l’attenzione di diversi club della Serie A, tra cui Napoli e Inter. La stagione positiva disputata con i lariani ha messo in vetrina le sue qualità, ma c’è un ostacolo non da poco: la società comasca non vuole venderlo. Matteo Moretto, ospite nel canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione. Le sue parole non lasciano spazi all’interpretazione e rappresentano uno scenario complicato per gli azzurri. Il Como frena tutti: niente Perrone. Moretto ha confermato che sia il Napoli che l’Inter hanno messo gli occhi su Perrone. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli e Inter duellano per lo stesso obiettivo: si tenta il colpo in casa Como Articoli correlati Mercato Inter, l’Udinese tenta lo sgarbo: i friulani ci provano per un obiettivo nerazzurrodi Redazione Inter News 24Mercato Inter, l’Udinese perde sul campo ma vuole vincere sul mercato: i friulani tentano lo sgarbo per un obiettivo... Nuovo obiettivo per la porta in casa Napoli: Conte lo vuole in estateIn casa Napoli si prospettano possibili cambiamenti nel reparto dei portieri in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.