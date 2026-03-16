Nella mattinata di oggi, fonti vicine alla squadra partenopea indicano che l’allenatore ha firmato un contratto fino al terzo anno, mantenendo le promesse fatte alla società. Si parla di un “Piano B” pronto in caso di necessità, mentre le indiscrezioni suggeriscono che le ambizioni siano mantenute vive, anche se la situazione appare più complessa di quanto sembri.

Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni raccolte presso l’ambiente partenopeo delineano uno scenario di apparente stabilità che nasconde, tuttavia, una meticolosa strategia di prevenzione. Il Napoli e Antonio Conte si avviano a onorare il terzo anno di sodalizio previsto dal contratto, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non intende farsi trovare impreparato dinanzi a improvvisi mutamenti di orizzonte. Il trauma dell’addio di Luciano Spalletti all’indomani del tricolore è una ferita ancora aperta nella memoria dirigenziale: allora, nonostante l’esercizio dell’opzione unilaterale, il tecnico toscano scelse il congedo, lasciando il club in un’impasse gestionale che la proprietà non intende replicare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Conte: il patto del terzo anno tra ambizioni e “Piano B”

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