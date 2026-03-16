Napoli alla Clinica Mediterranea il primo intervento in Campania con il robot Toumai

Alla Clinica Mediterranea di Napoli è stato effettuato il primo intervento in Campania con il robot chirurgico Toumai. Questa tecnologia avanzata è stata impiegata per la prima volta nella regione, segnando un passo importante nell’ambito delle procedure mediche automatizzate. L’intervento rappresenta un punto di svolta nell’adozione di sistemi robotici in chirurgia, aprendo nuove possibilità per i trattamenti futuri.

Per la prima volta in Campania è stato utilizzato il sistema chirurgico robotico Toumai surgical robot system. L’intervento è stato eseguito a Napoli presso la Clinica Mediterranea, dove l’équipe guidata da Alberto Porcelli, dirigente medico dell’Unità funzionale di chirurgia generale e oncologica mininvasiva, ha impiegato la piattaforma sviluppata dalla MicroPort MedBot. L’operazione ha riguardato una rara condizione di colecistectomia per neocolecisti ed è stata eseguita con tecnica robotica mininvasiva, che consente un recupero più rapido e dimissioni in tempi brevi. Chirurgia robotica e visione tridimensionale. Il sistema è dotato di visione 3D ad alta definizione, che permette al chirurgo di operare con immagini molto più chiare e dettagliate anche durante i movimenti più complessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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