Nail contouring come funziona la tecnica per avere unghie affusolate provata da Giulia Salemi
Il nail contouring è una tecnica utilizzata per ottenere unghie più affusolate e allungate, ed è stata recentemente mostrata da Giulia Salemi. Questa procedura si concentra sulla forma e sul disegno delle unghie, contribuendo a valorizzarne l’aspetto. Giulia Salemi ha condiviso alcune immagini del suo risultato, portando l’attenzione su questa tendenza tra le appassionate di nail art.
Avete mai sentito parlare del nail contouring? È una tecnica per avere unghie allungate e affusolate e a provarla è stata Giulia Salemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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