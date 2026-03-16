Nail contouring come funziona la tecnica per avere unghie affusolate provata da Giulia Salemi

Il nail contouring è una tecnica utilizzata per ottenere unghie più affusolate e allungate, ed è stata recentemente mostrata da Giulia Salemi. Questa procedura si concentra sulla forma e sul disegno delle unghie, contribuendo a valorizzarne l’aspetto. Giulia Salemi ha condiviso alcune immagini del suo risultato, portando l’attenzione su questa tendenza tra le appassionate di nail art.