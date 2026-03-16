Musetti a Miami | testa di serie 4 derby con Cobolli

Lorenzo Musetti partecipa al torneo ATP di Miami come testa di serie numero quattro, grazie all’assenza di Novak Djokovic. Il sorteggio ha assegnato al giocatore italiano un percorso che include un derby contro Cobolli. La competizione si svolge in Florida, con Musetti che si prepara ad affrontare le sfide del torneo.

Il sorteggio del torneo ATP di Miami 2026 ha delineato un percorso ambizioso per Lorenzo Musetti, ora testa di serie numero quattro grazie all’assenza di Novak Djokovic. Il giocatore toscano, tornato dopo l’infortunio agli Australian Open, parte con il bye del primo turno e affronta sfide progressive che potrebbero portarlo fino a un possibile incontro con Carlos Alcaraz in semifinale. La strada verso la finale si annuncia complessa: nei sedicesimi attenderà Tomas Etcheverry, mentre gli ottavi potrebbero riservare un derby contro Flavio Cobolli. La competizione si svolge nel contesto di una stagione critica per il tennis italiano, dove le prestazioni individuali si intrecciano con la qualità delle infrastrutture locali che sostengono il talento nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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