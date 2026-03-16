Moviola Cremonese Fiorentina l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A | ecco cos’è successo

Durante la partita tra Cremonese e Fiorentina, si è verificato un episodio che ha coinvolto un intervento dell’arbitro e una decisione sul campo. La moviola ha analizzato un momento cruciale nel corso del match, evidenziando un’azione contestata tra i giocatori delle due squadre. L’episodio ha rappresentato uno dei momenti più discussi della partita, che si è giocata nella 29ª giornata del campionato di Serie A 202526.

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