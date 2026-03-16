Movimenti sospetti nella foce del Fiume Irno possibile luogo di spaccio | la denuncia

Nella zona della foce del fiume Irno a Salerno sono stati segnalati movimenti sospetti sia di giorno che di notte. La presenza di persone e mezzi non autorizzati ha destato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che stanno monitorando la situazione. La zona è sotto osservazione a causa di possibili attività di spaccio che si sarebbero verificate nell’area.

La situazione viene segnalata soprattutto nelle ore serali e notturne, ma anche durante il giorno si notano movimenti che appaiono poco chiari e che meritano maggiore attenzione Movimenti sospetti sia nelle ore diurne che durante la notte nell’area della Foce del fiume Irno a Salerno. In particolare, alcune presenze e attività insolite sono state notate anche nell’area di cantiere situata nei pressi del parcheggio sotterraneo, dove si registrano frequenti passaggi e soste che stanno destando preoccupazione tra cittadini e residenti della zona. La situazione viene segnalata soprattutto nelle ore serali e notturne, ma anche durante il giorno si notano movimenti che appaiono poco chiari e che meritano maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Movimenti sospetti in un condominio a Genova, arrestato per spaccio un 73enne con precedenti penaliI controlli mirati a Genova Nelle ultime settimane gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno intensificato i controlli nei pressi di un... Scomparsa la spiaggia di Foce Irno, l’allarme del lido ‘La Conchiglia’Può uno scoglio arginare il mare? A questo interrogativo, la risposta, guardando la costa sulla spiaggia che non c’è più, tra il lido La conchiglia e...