MotoGp spostato il Gp del Qatar | ecco il nuovo calendario

La MotoGP ha annunciato lo spostamento del Gran Premio del Qatar, che non si terrà più nella data originaria. La manifestazione si svolgerà in una nuova data, diversa da quella prevista precedentemente. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il nuovo calendario è stato aggiornato di conseguenza. La gara si terrà in una località ancora da definire, con dettagli specifici pubblicati nelle comunicazioni ufficiali.

Bologna, 15 marzo 2026 – E’ ufficiale lo spostamento del gran premio del Qatar. La Moto gp ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di disputare ad aprile il weekend in Medio Oriente a causa del sanguinoso conflitto in atto, ormai espanso in quasi tutti i paesi del Golfo, decidendo di spostare di cinque mesi l’appuntamento e modificando il calendario del mese di novembre. Niente di gp del Qatar in primavera, dunque, bensì in autunno, con la nuova collocazione dal 6 al 8 novembre, cioè a fine stagione. Non era possibile garantire la sicurezza del paddock nel fine settimana originario di metà aprile, così la Moto gp ha optato per uno spostamento e non per una sostituzione, sfruttando anche la collaborazione di Portimao e Valencia, sedi degli ultimi due gp. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, spostato il Gp del Qatar: ecco il nuovo calendario Articoli correlati Leggi anche: MotoGp, calendario 2026: 22 gare con il ritorno dopo 21 anni del Gp del Brasile Guerre nel Golfo: il GP del Qatar rischia lo spostamentoIl conflitto in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha costretto gli organizzatori del mondiale MotoGP a valutare il rinvio del Gran Premio del... Contenuti utili per approfondire MotoGp spostato il Gp del Qatar ecco il... Temi più discussi: MotoGP, ufficiale: Qatar rinviato. Come cambia il calendario; MotoGP, UFFICIALE: Il GP del Qatar spostato all'8 novembre, rivoluzione nel calendario; La MotoGP rinvia il GP del Qatar a novembre. Spostati anche i round di Portogallo e Valencia; MotoGP, le ultime sul Qatar: si corre a novembre. MotoGP, UFFICIALE: Il GP del Qatar spostato all'8 novembre, rivoluzione nel calendarioMotoGP: il Gran Premio del Portogallo a Portimão si terrà ora il 22 novembre, mentre il gran finale della stagione a Valencia sarà spostato al 29 novembre. Tutte le altre gare del Campionato del Mondo ... gpone.com GP del Qatar MotoGP rinviato a novembre: troppi soldi in ballo per cancellarlo, ecco come cambia il calendarioMotoGP 2026: GP Qatar spostato all'8 novembre, Portogallo 22 novembre, Valencia 29 novembre. Tappa rinviata e non cancellata per i ricavi. quotidianomotori.com #MotoGP | VR46 ribadisce il suo status privilegiato con Ducati rispetto a Gresini x.com Rinviato a novembre il MotoGp del Qatar: "La priorità è sempre la sicurezza di tutti". - facebook.com facebook