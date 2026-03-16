MotoGp rinviato il Gp del Qatar all’8 novembre

Il Gran Premio del Qatar del Motomondiale 2026, originariamente programmato per aprile, è stato rinviato all’8 novembre. La decisione è stata presa dagli organizzatori a causa della crisi geopolitica e del conflitto in corso in Medio Oriente. La modifica nel calendario è stata comunicata ufficialmente e riguarda anche altri appuntamenti della stagione.

Roma, 16 mar. (askanews) – Cambia il calendario del Motomondiale 2026. A causa della crisi geopolitica e del conflitto in corso in Medio Oriente, gli organizzatori della MotoGP hanno deciso di rinviare di cinque mesi il Gran Premio del Qatar, inizialmente previsto ad aprile. La gara sul circuito di Lusail si disputerà ora l’8 novembre. La decisione è stata ufficializzata domenica 15 marzo, dopo le recenti cancellazioni dei Gran Premi di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita. Il rinvio del round qatariota ha comportato anche uno slittamento delle ultime due tappe del mondiale: il Gp del Portogallo, a Portimao, è stato posticipato al 22 novembre, mentre il tradizionale finale di stagione di Valencia si correrà il 29 novembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia MotoGP, GP del Qatar posticipato a novembre. Cambia la data di due gare europeeArrivano novità importanti per il calendario del Motomondiale 2026, che subisce alcune modifiche in corsa a causa dell’attuale situazione geopolitica... Aggiornamenti e notizie su MotoGp rinviato il Gp del Qatar all'8... Temi più discussi: MotoGP: ufficiale, Gp del Qatar rinviato a novembre; Calendario 2026: GP Qatar rinviato per la guerra, nuove date anche per Portimao e Valencia; MotoGP, ufficiale: Qatar rinviato. Come cambia il calendario; F1, annullati Gp di Arabia Saudita e Bahrein. MotoGp in Qatar rinviato. MotoGp, rinviato il Gp del Qatar all’8 novembreRoma, 16 mar. (askanews) – Cambia il calendario del Motomondiale 2026. A causa della crisi geopolitica e del conflitto in corso in Medio Oriente, gli organizzatori della MotoGP hanno deciso di rinviar ... askanews.it MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e ValenciaLa guerra in Medio Oriente ha obbligato gli organizzatori a spostare il Gran Premio del Lusail International Circuit da aprile a novembre, in una stagione che terminerà quindi alla vigilia di dicembre ... gazzetta.it MotoGP, negli scorsi giorni è stata testata la nuova Ducati 2027, quella con il motore ridotto a 850cc: siamo molto lontani da Marquez ma... https://auto.everyeye.it/notizie/motogp-ducati-2027-850cc-testata-volta-3-secondi-marquez-865558.htmlutm_mediu - facebook.com facebook MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia x.com