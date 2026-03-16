MotoGP GP del Qatar posticipato a novembre Cambia la data di due gare europee

Il calendario del MotoGP 2026 ha subito alcune modifiche: il Gran Premio del Qatar è stato posticipato a novembre e le date di due gare europee sono cambiate. La decisione è stata presa in risposta alla situazione geopolitica in Medio Oriente, che ha influenzato la pianificazione degli eventi. La modifica riguarda le date ufficiali delle manifestazioni, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base delle scelte.

Arrivano novità importanti per il calendario del Motomondiale 2026, che subisce alcune modifiche in corsa a causa dell’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente. La MotoGP ha annunciato infatti che il Gran Premio del Qatar, inizialmente previsto nel weekend 10-12 aprile, è stato posticipato di sette mesi venendo riprogrammato il 6-8 novembre come terzultimo appuntamento della stagione. Per motivi logistici, slittano inoltre di una settimana gli ultimi due round del campionato con il GP del Portogallo che si terrà a Portimao dal 20 al 22 novembre ed infine il gran finale di Valencia che andrà in scena dal 27 al 29 novembre. Le date di tutti gli altri Gran Premi restano invece attualmente invariate fino a nuova comunicazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, GP del Qatar posticipato a novembre. Cambia la data di due gare europee Articoli correlati Leggi anche: MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia Leggi anche: MotoGp, spostato il Gp del Qatar: ecco il nuovo calendario Contenuti e approfondimenti su MotoGP GP del Qatar posticipato a... Temi più discussi: MotoGP: ufficiale, Gp del Qatar rinviato a novembre; La MotoGP annuncia una nuova data per il GP del Qatar; MotoGP | GP del Qatar 2026 posticipato, modificato il calendario; MotoGP, il GP del Qatar posticipato a novembre | Ufficiale. MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e ValenciaLa guerra in Medio Oriente ha obbligato gli organizzatori a spostare il Gran Premio del Lusail International Circuit da aprile a novembre, in una stagione che terminerà quindi alla vigilia di dicembre ... gazzetta.it Il Gran Premio a Lusail si correrà l'8 novembre. Slittano di una settimana i GP del Portogallo e della Comunità ValencianaIl Gran Premio a Lusail si correrà l'8 novembre. Slittano di una settimana i GP del Portogallo e della Comunità Valenciana ... insella.it MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia x.com Rinviato a novembre il MotoGp del Qatar: "La priorità è sempre la sicurezza di tutti". - facebook.com facebook