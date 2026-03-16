Il campionato di MotoGP ha subito alcune variazioni nel calendario a causa delle recenti tensioni in Medio Oriente. Il Gran Premio del Lusail, originariamente programmato in Qatar, è stato rinviato a novembre. Inoltre, le tappe di Portimao e Valencia sono state posticipate rispetto alle date iniziali, modificando così il programma delle gare previste per questa stagione.

Era nell’aria ma adesso è ufficiale. La crisi geopolitica e il sanguinoso conflitto in atto in Medio Oriente oramai aperto in quasi tutti i paesi del Golfo, ha imposto agli organizzatori del motomondiale lo spostamento di ben cinque mesi del GP del Qatar, e non solo. Il round del Qatar, già in programma in Aprile, è stato posticipato all’8 novembre 2026. L’annuncio è di domenica 15 marzo, giunto dopo la cancellazione del GP Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita. Così si è dovuto portare più avanti di una settimana anche gli ultimi due round iridati 2026, il GP del Portogallo (Portimao) si posticipa di una settimana e si farà il 22 novembre e il finale di stagione 2029 del GP di Valencia slitta lo stesso di una settimana, al 29 novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, cambia il calendario: Qatar rinviato a novembre, slittano Portimao e Valencia

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