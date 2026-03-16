Sabato 21 marzo alle 12:00 si tiene l'inaugurazione della mostra di Cecilia Valli al Casale dei Cedrati. L'esposizione si intitola

Sabato 21 marzo, alle ore 12:00, inaugurazione della mostra Disegno il mattino alle 6 quando cantano i merli di Cecilia Valli. Fiori, animali e colori: al Casale dei Cedrati la mostra di Cecilia Valli celebra la primavera con l’arte dell’illustrazione. Cosa c’è di più bello che accogliere la primavera con un’esplosione di colori, fiori e animali? Dal 21 marzo al 6 maggio, il Casale dei Cedrati si trasforma in un giardino artistico grazie alla mostra di illustrazioni di Cecilia Valli, dove gouaches su carta fatta a mano in India raccontano storie dove la natura e la tradizione si fondono in un linguaggio contemporaneo.La mostra di illustrazioni sarà inaugurata sabato 21 marzo, alle ore 12. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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