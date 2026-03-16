Morto Paolo Pazzaglia ex candidato sindaco della Spezia malore o incidente sono le piste più probabili

A La Spezia è morto Paolo Pazzaglia, ex candidato sindaco. Le ipotesi più probabili sono un malore o un incidente. Pazzaglia era stato coinvolto in un procedimento giudiziario, dove era indagato con l'accusa di un reato non specificato. La sua scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le circostanze della morte.

Paolo Pazzaglia, ex candidato sindaco della Spezia, è stato trovato morto. Il cadavere dell’uomo, che aveva 52 anni, è stato rinvenuto all’interno di un’auto lungo una strada che porta dalla città ligure alle Cinque Terre. Non sono ancora chiare le cause del decesso, che potrebbe essere stato dovuto a un incidente o a un malore. Sulla vicenda indaga la questura della Spezia. Trovato morto Paolo Pazzaglia L'indagine per atti persecutori e revenge porn Le ipotesi sulla morte Chi era Paolo Pazzaglia Trovato morto Paolo Pazzaglia Paolo Pazzaglia, 52enne ex candidato sindaco della Spezia, è stato trovato senza vita all’interno di un’auto. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha notato la macchina, con all’interno il cadavere, in una zona boschiva lungo una strada che collega Spezia con le Cinque Terre. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto Paolo Pazzaglia ex candidato sindaco della Spezia, malore o incidente sono le piste più probabili Articoli correlati Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della... Paolo Pazzaglia, candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della... Aggiornamenti e notizie su Morto Paolo Pazzaglia La Spezia, trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia: indagini aperteDrammatico ritrovamento lungo la strada litoranea, trovato morto candidato sindaco a La Spezia: indagini in corso sulle cause del decesso. notizie.it Trovato morto l'ex candidato sindaco della Spezia Paolo PazzagliaIl corpo dell'ex candidato sindaco della Spezia Paolo Pazzaglia è stato ritrovato lungo la Litoranea, strada che collega La Spezia ... telenord.it