Morto Paki Canzi frontman dei Nuovi Angeli e voce di Donna felicità | aveva 78 anni

È morto Paki Canzi, cantante e frontman dei Nuovi Angeli, noto anche come voce di

È morto Paki Canzi, frontman dei Nuovi Angeli e voce di "Donna felicità". Il cantante milanese aveva 78 anni. Il funerale laico è fissato per mercoledì 18 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Morto Paki Canzi

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È morto il cantante Paki Canzi dei Nuovi Angeli, voce di «Donna felicità» e «Singapore» x.com

#NuoviAngeli Morto Pasquale “Paki” Canzi. Nato a Milano l’8 settembre 1947, aveva 78 anni. All’inizio degli anni ’60 aveva dato vito ai Paki & Paki insieme a Pasquale Andriola, per poi fondare negli anni successivi I Nuovi Angeli con Alberto Pasetti, Renato S - facebook.com facebook