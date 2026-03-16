Morte di Domenico Caliendo la Regione Campania ordina l' ispezione nell' azienda ospedaliera

La Regione Campania ha disposto un’ispezione straordinaria presso l’azienda ospedaliera dei Colli, responsabile dell’ospedale Monaldi. La verifica mira a chiarire la sequenza di eventi che ha portato alla morte di un bambino di due anni, deceduto il 21 febbraio dopo aver subito un trapianto il 23 dicembre 2025. L’intervento si concentra sulla ricostruzione delle procedure e sui potenziali errori sanitari.

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo L'annuncio è stato dato dal governatore Roberto Fico. L'obiettivo? Fare luce sulla catena di errori che hanno portato al decesso del bambino di 2 anni Un'ispezione "straordinaria" nell'azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende l'ospedale Monaldi. L'obiettivo? Fare luce sulla catena di errori che hanno provocato la morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni deceduto il 21 febbraio dopo che il 23 dicembre 2025 gli era stato trapiantato un cuore danneggiato. L'ispezione è stata annunciata direttamente dal presidente della Regione Campania Roberto Fico: "L'accertamento avviato nelle scorse settimane ha restituito un quadro estremamente preoccupante". 🔗 Leggi su Today.it

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