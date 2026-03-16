Morì per un pugno sul ring La famiglia chiede i danni | Vogliamo sapere la verità

Un giovane di 18 anni è morto nel 2023 dopo aver ricevuto un pugno durante un allenamento di boxe a cui non avrebbe dovuto partecipare. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento danni, chiedendo chiarimenti sulla vicenda. La morte è avvenuta sul ring, e ora si cercano risposte su quanto accaduto quel giorno.

Edoardo Zattin (foto) morì nel 2023, a 18 anni, per un pugno ricevuto durante un allenamento di boxe a cui non avrebbe dovuto partecipare. Ma ancora oggi non si sa chi lo abbia colpito. Per cercare una risposta i familiari promuoveranno una causa civile, l’unica strada rimasta dopo che sono diventati definitivi i patteggiamenti dei tre imputati per la morte del giovane di Este (Padova). I fatti risalgono al 2023. Nel tardo pomeriggio del 22 febbraio il ragazzo si presentò in una palestra di Monselice (Padova) per un allenamento di boxe. La seduta prevedeva sessioni di sparring a turno con altri partecipanti. A un certo punto il malore sul ring: il 18enne venne visto barcollare e cadere sul tappeto battendo la testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morì per un pugno sul ring. La famiglia chiede i danni: "Vogliamo sapere la verità" Articoli correlati Edoardo Zattin morto a 18 anni per un pugno sul ring, la famiglia chiede il risarcimentoMONSELICE (PADOVA) - Il versante penale si è concluso per sempre nelle scorse settimane, quando sono diventate definitive le sentenze di... Accoltellato a morte in ufficio. La famiglia di Lassi chiede risposte: “Vogliamo sapere tutta la verità”Pistoia, 3 marzo 2026 – È attesa per giovedì 5 marzo davanti al Tribunale di Livorno la decisione sui tempi dell’autopsia sul corpo di Francesco... Contenuti utili per approfondire Morì per un pugno sul ring La famiglia... Temi più discussi: Morì per un pugno sul ring. La famiglia chiede i danni: Vogliamo sapere la verità; Morì a 18 anni durante un allenamento di boxe, famiglia chiede i danni: Ancora non sappiamo chi l'ha ucciso; Edoardo Zattin morto dopo un pugno in palestra: a tre anni dalla tragedia, la famiglia chiede i danni; María Luisa Bombal, in tonalità minore, la parola si apre al mistero. Morì per un pugno sul ring. La famiglia chiede i danni: Vogliamo sapere la veritàEdoardo Zattin (foto) morì nel 2023, a 18 anni, per un pugno ricevuto durante un allenamento di boxe a cui non avrebbe dovuto partecipare. Ma ancora oggi non si sa chi lo abbia colpito. Per cercare un ... quotidiano.net Morì a 18 anni durante un allenamento di boxe, famiglia chiede i danni: Ancora non sappiamo chi l’ha uccisoDopo le sentenze di patteggiamento per la morte di Edoardo Zattin, il 18enne colpito da un pugno durante un allenamento di boxe nel 2023, i genitori avvieranno ... fanpage.it Quando lei morì, l'erede al trono aveva appena 15 anni - facebook.com facebook Morì durante trasporto in ospedale, salma donna sarà riesumata. Indagati tre sanitari e anche la figlia che la stava portando in ospedale #ANSA x.com