Monza spaventa la Sir Perugia vince al quinto

Monza ha affrontato con determinazione la Sir Susa Scai Perugia nella sfida valida per i quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. Nonostante una prestazione apprezzabile, la squadra monzese è uscita sconfitta al quinto set, lasciando il campo con una serie di 0-2. La partita ha visto le due formazioni lottare punto a punto, con Monza che ha dimostrato di saper giocare alla pari con gli avversari.

Sconfitta al tie-break per una Vero Volley Monza comunque da applausi, capace di giocarsela alla pari con la Sir Susa Scai Perugia, ma alla fine ancora ko e ora sotto 0-2 nella serie dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega. Davanti agli oltre 3.600 spettatori di un’Opiquad Arena praticamente tutta esaurita si è capito subito che sarebbe stata una partita equilibrata. I padroni di casa, dopo aver conquistato il primo set di gara-1 (salvo poi farsi rimontare dai campioni d’Europa e del mondo in carica), si sono ripetuti davanti al pubblico amico, trascinati da un Erik Rohrs praticamente inarrestabile in attacco. Dall’altra parte l’ex Oleh Plotnytskyi non è sembrato in grande serata e nel secondo parziale è finito in panchina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza spaventa la Sir. Perugia vince al quinto Articoli correlati Leggi anche: Playoff Superlega, Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3: i padroni di casa cedono al 5° set, Perugia avanti 2-0 nella serie Sir Perugia, c’è gara-due: "Col Monza chiudere presto"Parte stamattina per la trasferta la squadra campione della stagione regolare targata Sir Susa Scai Perugia che in gara-due dei quarti dei play-off... Contenuti utili per approfondire Monza spaventa La Sir Susa Scai soffre ma porta a casa il 2-0: Monza cede al tie-breakMissione compiuta, con fatica, ma compiuta. La Sir Susa Scai Perugia sbanca l'Opiquad Arena di Monza e si porta così 2-0 avanti nella serie dei quarti di finale di playoff scudetto. Mercoledì 18 marzo ... corrieredellumbria.it Playoff Superlega, la Sir non perde la Trebisonda e riesce a sbancare Monza. Semifinale ad un passoI Block Devils, sotto due a uno, ribaltano la situazione e si prendono anche gara due. Mercoledì al PalaBarton si può chiudere ... today.it