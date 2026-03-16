Montespertoli passo falso Non basta la rete di Corradi

Nel match tra Lucchese e Montespertoli, la squadra di casa ha subito una sconfitta con il risultato di 2-1. La Lucchese ha segnato due gol, con Venanzi che ha sostituito Ragghianti al 78’ e Tosi al 78’ al posto di Camilli, mentre Fedato è uscito al 91’ per Rotondo. Montespertoli ha tentato di recuperare, ma non è bastato.

Lucchese 2 Montespertoli 1 LUCCHESE: Milan, Venanzi (78’ Ragghianti), Lorenzini, Picchi (61’ Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo, Camilli (78’ Tosi), Fedato (91’ Rotondo), Riad (61’ Piazze). A disp. Ennached, Sansaro, Zenuni, Palma. All. Pirozzi. MONTESPERTOLI: Romano, Vallesi (71’ Spini), Corradi, Salvadori (71’ Granucci), Trapassi, Calonaci, Rosi, Corsi (81’ Zefi), Lotti, Maltomini, Biliotti (39’ Bettoni). A disp. Biotti, Gasparini, Fiaschi, Ciuffi, Marcacci. All. Sarti. Arbitro: Poggianti di Livorno. Marcatori: 55’ Camilli; 68’ Corradi, 70’ Piazze. LUCCA – Si interrompe a nove partite la striscia positiva del Montespertoli, che al Porta Elisa cade al cospetto della capolista Lucchese, ma lo fa a testa alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montespertoli, passo falso. Non basta la rete di Corradi Articoli correlati Leggi anche: Passo falso del Renate. La rabbia di Foschi Leggi anche: Sab Group, passo falso. Lascia la vetta ad Osimo