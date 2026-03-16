Monteriggioni | arrestato uomo di 64 anni con l’accusa di aver rapinato un supermercato

Un uomo di 64 anni è stato arrestato a Monteriggioni con l’accusa di aver rapinato un supermercato. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine dopo che la rapina è stata segnalata. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo il fatto, che si è verificato nel centro del paese in provincia di Siena.

MONTERIGGIONI (SIENA) – E’ stato arrestato con l’accusa di aver rapinato un supermercato a Monteggioni, in provincia di Siena. Per questo è finito in carcere un 64enne, italiano, individuato dagli inquirenti come il presunto responsabile di una rapina commessa lo scorso 17 febbraio al supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni (Siena). L’uomo è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza che ne dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Siena. Secondo quanto ricostruito, il 64enne avrebbe minacciato con una pistola la cassiera, prendendo i soldi dalla cassa per poi fuggire. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monteriggioni: arrestato uomo di 64 anni con l’accusa di aver rapinato un supermercato Articoli correlati Uomo di 73 anni arrestato a Villacidro dopo aver minacciato la vicina con dichiarazioni di morteNella notte tra martedì e mercoledì, a Villacidro, un’atmosfera di terrore si è impossessata di una tranquilla via del centro abitato dopo che un... Prato, arrestato francese di 36 anni: è accusato di aver gambizzato un uomo in zona “Cantiere”L’episodio risale all’8 agosto 2025 ed è avvenuto in via Ardigò, in zona “Cantiere”, area residenziale della città. Una selezione di notizie su Monteriggioni arrestato uomo di 64 anni... Temi più discussi: Arrestato a Monteriggioni con oltre 2 kg di hashish; SIENA, FERMATO CON 2 KG DI HASHISH: ARRESTATO 34ENNE ALBANESE; Nasconde la droga nel paraurti dell'auto: Polizia arresta un 34enne; Siena Nord, fermato con oltre 2 chili di hashish: arrestato 34enne. Rapina a mano armata al Penny Market di Monteriggioni, arrestato 64enneLa Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore della rapina a mano armata avvenuta lo scorso 17 febbraio al supermercato Penny Market di Montarioso, nel comune di Monteriggioni. L’arresto è stato ... radiosienatv.it Arrestato a Monteriggioni con oltre 2 kg di hashishArrestato a Siena un uomo di 34 anni con oltre 2 kg di hashish durante controlli ad alto impatto della Polizia ... gonews.it AdF, lavori a Castellina in Chianti e Monteriggioni. Ecco quando... - facebook.com facebook Monteriggioni, manutenzione alla rete idrica in strada di Basciano x.com